Vorarlberg: Versuchte Entführung in Wolfurt

In der Nacht auf Sonntag wurde eine 22-Jährige aus einem Auto heraus angesprochen und entging Sekunden später einer Entführung.

Am Samstag um 22:26 Uhr spazierte eine 22-jährige Fußgängerin auf der Albert-Loacker-Straße in Wolfurt von der Achstraße kommend in Richtung Flurstraße. Auf Höhe Hausnummer 17 näherte sich ein von hinten kommenden Fahrzeug und blieb neben ihr stehen. Der ubk. Fahrzeuglenker öffnete das Seitenfenster und sprach die Fußgängerin mit den Worten “Was geht?” an. Kurz darauf wurde die hintere fahrerseitige Fahrzeugtüre geöffnet, eine weitere männliche Person stieg aus dem Fahrzeug und versuchte die 22-Jährige in das Fahrzeug zu zerren. Als dieser Versuch misslang, flüchtete der Fahrzeuglenker in süd-westliche Richtung. Eine durchgeführte Fahndung verlief bislang negativ.