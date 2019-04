Vorarlberg: Versicherung zahlt 531.000 Euro nach Reitunfall

Feldkirch - 39-jährige Reiterin fiel vom Pferd und ist seither querschnittgelähmt. Private Versicherung lenkte nun während des Zivilprozesses ein.

Von Seff Dünser (NEUE) Am 10. September 2015 hat sich das Leben der Unterländerin dramatisch verändert. Die Reiterin fiel beim Sprung über ein Hindernis von ihrem Pferd. Bei dem Reitunfall erlitt sie eine Querschnittlähmung. Seither ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Auf Krücken kann die 39-Jährige nur kurze Strecken gehen. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich die verheiratete Frau mit ihrem ersten Kind in Karenz.

Eingelenkt

Daraufhin klagte die verunfallte Frau die Versicherung. Während des anhängigen Zivilprozesses am Landesgericht Feldkirch hat die beklagte Unfallversicherung nun eingelenkt. Die Versicherung erklärte sich schriftlich dazu bereit, der Mitversicherten 531.000 Euro zukommen zu lassen. Dieses Schreiben legte Klagsvertreter Hans-Jörg Vogl jetzt bei einem anderen Zivilprozess am Landesgericht vor. In dem Rechtsstreit hat der Gatte der verunfallten Reiterin seine frühere Rechtsschutzversicherung geklagt, die den Vertrag gekündigt hatte. Der Kläger fordert in dem anhängigen Deckungsprozess Rechtsschutzdeckung für das Gerichtsverfahren gegen die private Unfallversicherung. Im Rechtsstreit gegen die Unfallversicherung geht es inzwischen nur noch um 7800 Euro für Unfallkosten und eine Reha-Pauschale sowie die Prozesskos­ten.