In Wolfurt kam es am Donnerstag zu einer Verpuffung in einem Kamin.

Vorarlberg: Verpuffung in einem Kamin in Wolfurt

Am Donnerstag kam es in Wolfurt zu einer Verpuffung in einem Kamin, wodurch ein lauter Knall hörbar war. Dabei wurde der Kamin komplett zerstört.

Am 1. September 2022 hielt sich ein 26-jähriger Mann in einem unbewohnten Haus in der Hofsteigstraße in Wolfurt auf, welches demnächst abgerissen wird. Gegen 16.30 Uhr warf der Mann Zeitungen in den Kamin um diese zu verbrennen. Anschließend verließ er das Haus und begab sich in den Garten. Gegen 18 Uhr kam es, verbunden mit einem lauten Knall, zu einer Verpuffung im Kamin, wodurch der Kamin komplett zerstört wurde und einige Fensterscheiben zu Bruch gingen.

Hauswand und Traktor beschädigt

Durch herumfliegende Teile wurde die Hauswand eines Nachbarhauses sowie ein abgestellter Traktor leicht beschädigt. Zu einem Brand im Gebäude kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte: Feuerwehr Wolfurt mit drei Fahrzeugen und 18 Personen, ein Einsatzfahrzeug der Rettung sowie eine Streife der Bundespolizei