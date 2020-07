Vorarlberg: Verletzter nach Unfall in Wolfurt - Zeugenaufruf

Am Sonntag um 11:45 Uhr ereignete sich in Wolfurt, Brühlstraße, Höhe HNr. 17, ein Verkehrsunfall bei dem ein 43-jähriger Radfahrer aus Lindau (D) unbestimmten Grades verletzt wurde.

Ein 42-jähriger Mann aus Lindenberg (D) wollte mit seinem PKW vom Parkplatz nach rechts in die Brühlstraße (L3) in Richtung Wolfurt Ortsmitte einbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein bisher unbekannter Mopedlenker auf der Brühlstraße von Schwarzach kommend, ebenfalls in Richtung Wolfurt. Unmittelbar hinter dem Moped fuhr der 43-jährige Mann mit seinem Rennrad in dieselbe Richtung. Um eine bessere Sicht zum Einbiegen zu haben, fuhr der Lenker des PKW ca. einen Meter weit in die Brühlstraße hinein. Dadurch war der Lenker des Mopeds gezwungen, stark abzubremsen. Es gelang ihm gerade noch, einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern.