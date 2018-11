Vorarlberg: Verletzter nach Unfall in Tschagguns

Ein 15-Jähriger wurde bei einem Unfall mit seinem nicht-verkehrstüchtigen Moped schwer verletzt.

Am Samstag gegen 00:35 Uhr lenkte ein 15-jähriger sein nicht zum Verkehr zugelassenes Mofa in Tschagguns auf der Foppastraße talwärts. Bei der Kreuzung mit der Bitschweilstraße kam der Jugendliche aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Straße ab und fuhr auf einen dort befindlichen Schotterparkplatz. In der Folge prallte er gegen eine in etwa 25 cm hohe Betongartenmauer und wurde vom Fahrzeug geschleudert.