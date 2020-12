Vorarlberg: Verletzter nach Schleuderunfall in Göfis

Bei einem Unfall in Göfis am Donnerstagmorgen wurde eine Person verletzt.

Am Donnerstag um etwa 7.25 Uhr fuhr ein 20-jähriger Lenker mit seinem PKW auf der L66 in südliche Richtung, als er durch die nasse und leicht mit Treibstoff verschmutzte Fahrbahn plötzlich ins Schleudern geriet. In einer leichten Rechtskurve kam er dadurch über die Fahrbahnmitte nach links und prallte gegen das entgegenkommende Fahrzeug eines 49-jährigen Lenkers.

Auto kracht in Gartenmauer

In weiterer Folge prallte der Unfalllenker gegen eine Gartenmauer, wodurch am Fahrzeug Totalschaden entstand. Der Mann musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Feldkirch eingeliefert werden. Der zweite beteiligte Lenker blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug waren keine Schäden feststellbar. Die Gartenmauer wurde beschädigt.