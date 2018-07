Vorarlberg: Verletzte nach Unfall in Hard

Am Montagvormittag kam es auf der Rheinstraße in Hard zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Ein 40-jähriger Lkw-Lenker aus Lustenau fuhr gegen 11 Uhr auf einen vor ihm fahrenden mit zwei Personen besetzten Klein-Lkw auf. In weiterer Folge wurde dieser in ein vor ihm fahrendes Wohnmobil, welches mit zwei Personen besetzt war, geschoben. Dieses wurde dann auf einen Schweizer Pkw geschoben, in welchem sich ebenfalls zwei Personen befanden.