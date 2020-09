Vorarlberg: Verletzte nach Radunfall in Rankweil

Eine 60-Jährige wurde bei einem Fahrradunfall in Rankweil unbestimmten Grades verletzt.

Am Samstag fuhr eine 60-jährige Frau mit ihrem Fahrrad alleine in Rankweil auf dem Bruderhofweg in Richtung Altenstadt. Die Radfahrerin, die auf dem nur 60 cm breiten Kiesweg entlangfuhr, streifte mit der Lenkstange des Fahrrades bei einem Gartenzaun und kam in weiterer Folge zu Sturz. Dabei verletzte sich die Frau unbestimmtes Grades.