Vorarlberg: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Dornbirn

Schwer alkoholisierte Verkehrsrowdys machten am Samstagnachmittag die Straßen zwischen Dornbirn und Hohenems unsicher. Die zwei Dornbirner soffen, klauten und rammten mit ihrem Leihauto einen Motorradfahrer. Die Horror-Fahrt endete mit einem Unfall an einem Betonsockel.

Am vergangenen Samstag liehen ein 20- und 21-jähriger Dornbirner bei einer Autofirma in Feldkirch einen Pkw aus. Gegen 15.20 Uhr lenkte der 20-jährige führerscheinlose Mann den Pkw nach Dornbirn. Hier konsumierten beide Männer reichlich Alkohol. Anschließend stahlen die Beiden von zwei Fahrzeugen einer Firma in Dornbirn-Schwefel jeweils ein Kennzeichen und montierten diese auf ihr Feldkircher Leihfahrzeug. Anschließend lenkte der Fahrer den Pkw in schwer alkoholisiertem Zustand (mit über 1,8 Promille) von Dornbirn Richtung Hohenems.