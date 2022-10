Vorarlberg: Verkehrsunfall auf der A14 mit Fahrerflucht

Am Mittwoch gegen 1.40 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der A14 mit Fahrerflucht.

Am 26.10.2022, gegen 01.40 Uhr, fuhr eine 26-jährige PKW-Lenkerin bei der Auffahrt Dornbirn West in Richtung Tirol auf die A14. Ein 25-jähriger PKW-Lenker fuhr vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Überholspur in Richtung Tirol. Das Fahrzeug geriet bei km 18,4 ins Schleudern, touchierte die Mittelleitschiene und prallte gegen den PKW der Frau.