Vorarlberg: Verirrter Lkw in Vandans geborgen

In Vandans musste am Dienstag Vormittag ein verirrter Lkw vor dem Abstürzen bewahrt werden.

Am Dienstag Vormittag beabsichtigte ein ortsunkundiger Lkw-Fahrer mit seinem Lkw auf den Golm zu fahren, um Wintereindeckungen an der dortigen Gastronomie durchzuführen. Das Navigationsgerät leitete den 34-jährigen Lenker jedoch fälschlicherweise anstatt über Tschagguns über Vandans auf einen Güterweg.

Aufwendige Bergung

Als der Güterweg im Bereich der Tschöppa Alpe enger wurde, rutschte der Lkw seitlich ab und blieb an der steil abfallenden Straßenböschung hängen. Die um 11.29 Uhr verständigte Feuerwehr Vandans sicherte den Lkw gegen weiteres Abrutschen ab. In weiterer Folge mussten fünf Tonnen Fracht per Hand in einen Klein-Lkw umgeladen werden, um die Bergung durchführen zu können. Gemeinsam mit einem zur Bergung angeforderten Abschleppunternehmen wurde der Lkw in einer aufwendigen Bergeaktion mittels Hebekissen, Seilwinden und Holzkeilen zurück auf die Straße gezogen. Um 16.00 Uhr konnte die Bergung erfolgreich beendet werden.