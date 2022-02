Vorarlberg verimpft Novavax ab 1. März

In Vorarlberg sind ab kommender Woche Corona-Schutzimpfungen mit dem Proteinimpfstoff von Novavax möglich.

Verabreicht werden diese ab 1. März im Impfzentrum Nenzing und ab 2. März im Impfzentrum Dornbirn, informierte die Landespressestelle am Donnerstag. Bisher haben sich 800 Personen dafür vormerken lassen. Wegen der insgesamt rückläufigen Nachfrage werden die Öffnungszeiten der Impfstraßen verkürzt, die Impf-Kojen in Einkaufszentren sollen abgebaut werden.

Impfung auch in Ordinationen

Vorgemerkte könnten nun einen Impftermin buchen . Der Novavax-Impfstoff werde auch in den niedergelassenen Ordinationen erhältlich sein, so Vorarlbergs Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) in der Aussendung. Das Präparat sei vorerst für die Grundimmunisierung zugelassen, die dritte Impfung erfolge nur mittels mRNA-Impfstoffen.

Impfkojen in Einkaufszentren schließen

Das Land wird zudem die Öffnungszeiten in den Impfstraßen einschränken, zur genauen Ausgestaltung laufen laut Rüscher derzeit intern noch Beratungen. In den Einkaufszentren in Feldkirch-Altenstadt, Bürs und Egg kann man sich an diesem Freitag und Samstag letztmalig immunisieren lassen, dann werden die Impf-Kojen geschlossen.