Vorarlberg: Verein Bodenfreiheit kritisiert das "Raumbild 2030"

Eigentlich soll es Konflikte aus der Welt schaffen, jetzt erhitzt das "Raumbild 2030" die Gemüter. Der "Verein Bodenfreiheit" prangert an, dass Unternehmen die Landesgrünzone beschneiden könnten, wie sie wollen. Wirtschaftskammer-Präsident Hans Peter Metzler hält dagegen und plädiert für mehr gegenseitiges Verständnis in Fragen der Raumplanung

Der “Verein Bodenfreiheit”, der sich für den Erhalt von Freiräumen einsetzt, kritisiert, dass das Raumbild Widersprüche enthalte. So sei zwar als Ziel im Raumbild formuliert worden, die Landesgrünzonen im jetzigen Ausmaß zu erhalten, Unternehmen könnten ihre Betriebe aber grenzenlos erweitern, wenn sie an Grünzonen angrenzen.

Strele vom “Verein Bodenfreiheit” sagt laut ORF Vorarlberg, dass eine Begrenzung von zwei Hektar pro Jahr für die nächsten zehn Jahre angebracht wäre. In den weiteren zehn Jahren würde der Verein ein Hektar pro Jahr in Ausnahmen akzeptieren.

Keine Tabuzone

Um zu begreifen, was Vorarlberg in der Diskussion um das Raumbild 2030 für die Zukunft braucht, sei eben auch ein gegenseitiges Verstehen der jeweiligen Anliegen notwendig. „Die Wirtschaft bringt dieses Verständnis tagtäglich auf, auch von allen anderen ist dies zu erwarten“, meint WK-Präsident Metzler. „Die Landesgrünzone war von Anfang an nicht als Tabuzone konzipiert, die jegliche Entwicklung verunmöglicht, sondern vielmehr als Entwicklungszone. Kommende Generationen werden auf die Landesgrünzone, oder besser Landesentwicklungszone, in einem gewissen Maße zurückgreifen müssen, damit sich der Standort Vorarlberg weiterhin dynamisch entwickeln kann“, stellt Metzler klar, „aber natürlich immer mit Maß und Ziel. Das hat die Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten bewiesen.“