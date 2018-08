Vorarlberg: Verdacht auf Wolfrisse auf einer Alpe im Vorderwald

Bregenz – Erstmals seit mehreren Jahren gibt es in Vorarlberg Hinweise, dass ein Wolf landwirtschaftliche Nutztiere gerissen hat.

Das Schadbild, das Landeswildbiologe Hubert Schatz bei drei tot aufgefundenen Schafen auf einer Alpe im vorderen Bregenzerwald festgestellt hat, legt diesen Verdacht nahe. Einen endgültigen Beweis dafür können aber – wie immer in solchen Fällen – erst die DNA-Analysen liefern. Die notwendigen Proben wurden gezogen und werden im Labor untersucht. “Ein Maßnahmenplan für das weitere Vorgehen ist bereits ausgearbeitet”, sagt Landesrat Christian Gantner.

Benachbarte Alpen informiert

Vorrangiges Ziel ist es jetzt, möglichst weitere Schäden zu verhindern, betont Gantner: “Deshalb wurden die benachbarten Alpen von der zuständigen Fachabteilung des Landes kontaktiert und ersucht, das Vieh möglichst genau zu beobachten und in der Nacht an gesicherten Plätzen unterzubringen.” Auch der Bezirksjägermeister und die Hegeobleute sowie Jäger des Gebietes werden informiert und ersucht, allfällige relevante Beobachtungen an den Wildbiologen weiterzuleiten.