Vorarlberg: Verdacht auf sexuellen Missbrauch - Zeugen gesucht

Nach einem vermeintlichen sexuellen Missbrauch in Bregenz sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Sonntag gegen 18 Uhr meldete eine 34-jährige Frau aus Tirol, welche an der Seepromenade spazierte, der Polizeiinspektion Bregenz folgende Wahrnehmung: Als sie sich auf Höhe des Kinderspielplatzes an den Seeanlagen befand, sei sie von einer bisher unbekannten Frau auf einen angeblichen sexuellen Missbrauch aufmerksam gemacht worden.