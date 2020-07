Haftstrafe für versuchte schwere Körperverletzung

Ein 29-jähriger Mann ist am späten Mittwochabend am Landesgericht Feldkirch wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung rechtskräftig zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Frau wollte Beziehung beenden

Am 8. August des vergangenen Jahres ging der 29-Jährige in ein Table Dance-Lokal in Ludesch, in dem seine Ex-Freundin arbeitete, weil er sie zu einem versöhnlichen Gespräch habe bewegen wollen. Laut Verteidigung hatte er der Frau rund 50.000 Euro gegeben, damit sie in ihrer Heimat Rumänien einen Friseursalon eröffnen könne. Die 32-Jährige kaufte sich mit dem Geld offenbar ein Auto und erklärte dem Mann, dass sie die Beziehung beenden wolle, zudem soll sie den Mann geohrfeigt haben.