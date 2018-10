Vorarlberg: „Unternehmertreff“ in der Bäckerei Mangold

Ganz im Zeichen des „Handwerks“ und der „Vernetzung“ stand der Unternehmertreff des Wirtschaftsbundes in der neuen Firmenzentrale der Bäckerei Mangold.

Familienunternehmen setzt auf Handwerk

Die „CoGastgeber“ Monika und Egon Haag präsentierten stolz den in Fertigstellung befindlichen Neubau. Die Bäckerei Mangold wurde vor fünf Generationen in Lochau gegründet. Bis heute ist Mangold ein typisches Vorarlberger Familienunternehmen geblieben. „Das Bäckerwissen wird von Generation zu Generation weitergegeben. Diese Tradition schmeckt man in jedem Brot, in jedem Gebäck und in jedem Kuchen,“ informierten Monika und Egon Haag. Mit ihrer modernen Bäckerei und den Filialen im ganzen Land ist die Bäckerei Mangold heute ein wichtiger Arbeitgeber und Lehrlingsausbildner.