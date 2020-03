Vorarlberg: Unfall mit Verletzten auf Arlbergpassstraße

Bei einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Arlbergpassstraße wurde eine Person verletzt.

Ein 32-jähriger Lenker eines Radladers war am Dienstagvormittag in Stuben auf der Arlbergpassstraße (L 197) in Fahrtrichtung Rauz mit Schneefräsarbeiten beschäftigt. Ein 37-jähriger Lenker eines LKW fuhr hinter dem langsam fahrenden Radlader her und hatte aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse die Warnblinkanlage eingeschaltet.