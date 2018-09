Vorarlberg: Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Bödelestraße

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Bödelestraße zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Gegen 16 Uhr war ein Motorradfahrer in Richtung Dornbirn unterwegs, als er auf Höhe des Gasthauses “Dreiländerblick” einen vor ihm fahrenden Pkw überholen wollte. In weiterer Folge kollidierte er mit einem ihm entgegenkommenden Auto, welches bergwärts fuhr. Das Fahrzeug prallte wiederum gegen ein Auto, das in Richtung Tal fuhr.