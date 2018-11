Vorarlberg: Unfall mit Lkw - Treibstoff ausgelaufen

Am Montagabend kam ein Lkw-Fahrer auf der L190 von der Fahrbahn ab und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Ein 57-jähriger Lkw-fahrer war am Montagabend gegen 21.55 Uhr in Wolfurt auf der L190 unterwegs. Auf Höhe km 52,35 kam der aufgrund von gesundheitlichen Problemen links von der Fahrbahn ab und fuhr auf einer Strecke von etwa 80 Metern über eine angrenzende Wiese. In einer Senke des Birkengrabens kam das Sattelzugfahrzeug zum Stillstand. Der Fahrer wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.