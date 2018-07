Vorarlberg: Unfall im Pfändertunnel

Mittwochfrüh ereignete sich im Pfändertunnel in Richtung Deutschland ein Unfall. Ein Motorradfahrer war gestürzt.

Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Italien kam Mittwochfrüh gegen 6.30 Uhr vermutlich wegen Übermüdung von der Fahrbahn ab und streifte das rechte Schrammbord im Pfändertunnel in Richtung Deutschland. Der Fahrer stürzte in weiterer Folge und zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde in das LKH Bregenz eingeliefert.