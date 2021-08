Vorarlberg: Unfall bleibt für Stunden unbemerkt

Ein 81-Jähriger wurde erst Stunden nach einem Autounfall in Müselbach gefunden - der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt.

Ein 81-jähriger Mann war am Donnerstag gegen 18 Uhr mit seinem Pkw in Müselbach, Parzelle „Gschlief“ unterwegs. Als er auf dem Forstweg talwärts fuhr, bemerkte er, dass er sein Fahrzeug auf dem regennassen Untergrund vor einer „T-Kreuzung“ nicht mehr anhalten konnte und es rutschte von der Fahrbahn. Anschließend stürzte der Pkw über steil abfallendes Gelände etwa 25 Meter ab. Der Pkw überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegend an einem Baum hängen.