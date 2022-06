Vorarlberg: Unfall auf der A14 - zwei Verletzte

Am Dienstag gegen 22 Uhr kam es auf der Autobahn A14 in Richtung Deutschland zu einem Unfall zwischen zwei Pkw.

Aufgrund des Unfallherganges verlor die 32-jährige Lenkerin ebenfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in die rechte Außenleitschiene. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden und alle beteiligten Fahrzeuginsassen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in die LKH Feldkirch und Hohenems verbracht.