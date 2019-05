Vorarlberg: Unbekannter schießt Gänsegeier ab – Tier stürzt auf Hausdach

St. Gallenkirch - Ein unbekannter Schütze hat am Mittwoch in St. Gallenkirch einen fliegenden Gänsegeier abgeschossen. Das Tier stürzte auf ein Hausdach.

Am Mittwochmorgen wurde in St. Gallenkirch durch einen unbekannten Täter ein Wildtier, und zwar ein Gänsegeier mit einem Schuß erlegt. Der Vogel wurde in der Hochlage von einem Gewehrschuß getroffen und flog vermutlich ein Stück weiter.