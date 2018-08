©Unbekannte zündeten die Ill-Brücke in Frastanz an.

Vorarlberg: Unbekannte zündeten Ill-Holzbrücke in Frastanz an

Unbekannte haben am Freitagabend versucht die Ill-Holzbrücke in Frastanz in Brand zu stecken. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Täterschaft steckte am 31.07.2018 gegen 18:50 Uhr eine vermutlich mit Brandbeschleuniger getränkte Polyesterjacke in die seitliche Holzverkleidung des Brückengeländers in der Schneebertsch-Gasse in Frastanz und zündete diese anschließend an. Dadurch kam es zu einer massiven Rauchentwicklung.