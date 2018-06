Vorarlberg: Unbekannte klauen Pkw und fahren ihn zu Schrott

Eine unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht auf Samstag einen Pkw in Schnepfau.

Eine bisher unbekannte Täterschaft nahm in der Nacht vom 29.06.2018, 22.00 h, auf den 30.06.2018, 08.15 Uhr, den vor einem Wohnhaus in Schnepfau (Hirschau) unversperrt abgestellten Pkw (Marke Ford Focus, Fbe grau/silber) unbefugt in Betrieb. Der Schlüssel steckte im Zündschloss.

Wanderin entdeckte Pkw

Die Täterschaft lenkte den Pkw von Schnepfau nach Bezau auf die Bezegg. Aufgrund der während der Fahrt zahlreich entstandenen Beschädigungen endete die Fahrt Höhe Vorsäß Berg auf einem Holzerweg. Eine Wanderin entdeckte den verlassenen Pkw und meldete den Fund der Polizei in Bezau. Am Pkw entstand Totalschaden. Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang sowie mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der PI Bezau in Verbindung zu setzen. Polizeiinspektion Bezau, Tel. +43 (0) 59 133 8123.