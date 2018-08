Vorarlberg: Überschlag und Weidezaun durchbrochen - Schwere Unfall in Nenzing

Nenzing - Am Sonntag Nachmittag hat sich eine 29-Jährige mit ihrem Pkw auf der L190 in Nenzing überschlagen.

Am Sonntag, den 26.08.2018, um 16.45 Uhr, fuhr eine 29-jährige Frau aus Vorarlberg und ihr 32-jähriger Begleiter mit dem Pkw auf der L190, Galinastraße von Nenzing kommend in Richtung Frastanz. Dabei geriet die Lenkerin aus unbekannter Ursache mit dem rechten Vorderrad auf das rechte Straßenbankett. Als sie in weiterer Folge versuchte, den Fahrfehler zu korrigieren, kam sie nach links über den Straßenrand von der Straße ab.