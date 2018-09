Vorarlberg: Über 5000 Kinder leben von Sozialhilfe

Die Zahl der Mindestsicherungsbezieher in Vorarlberg ist gestiegen. 5.098 Kinder unter 18 Jahren machen mehr als ein Drittel der Sozialhilfeempfänger im Land aus.

Wie die “Vorarlberger Nachrichten” in ihrer aktuellen Ausgabe den Daten der Statistik Austria entnehmen, haben im vergangenen Jahr 13.623 Personen in 6.080 Hauhalten gelebt, in denen Sozialhilfe bezogen wurde. Das ist eine Steigerung von 4,2 Prozent im Vergleich zu 2016.