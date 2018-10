Vorarlberg: Tunnelpläne in Rankweil schubladisiert

Rankweil - Wie die "Vorarlberger Nachrichten" am Montag berichten, lässt das Land Alternativen zum geplanten Röhrenbau an der A14 bei Rankweil prüfen.

Nadelöhre bei gewichtigen Verkehrsverbindungen bringen Straßenplaner naturgemäß ins Grübeln. Das gilt auch für die Abfahrt von der Autobahn A 14 bei Rankweil vor dem Ambergtunnel. Ein in den VN veröffentlichter Plan für den Bau eines rund 430 Meter langen Gegenverkehrstunnels , der Entlastung bringen könnte, hatte im Februar für großes Aufsehen gesorgt.

38 Millionen Euro für Tunnelbau

Die oberirdischen Verkehrsbewegungen könnten, so heißt es in der Machbarkeitsstudie, um bis zu 10.000 Fahrzeuge reduziert werden. Für die Umsetzung müsste das Land allerdings tief in die Tasche greifen, die Schätzungen liegen bei mehr als 38 Millionen Euro.