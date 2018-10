Vorarlberg: Trachtenvereine trafen sich in Schruns

Rund 80 VertreterInnen des Bundes der Österreichischen Trachten- und Heimatverbände trafen sich am Samstag in Schruns zum Bundeskongress.

Der Bund der Österreichischen Trachten- und Heimatverbände hat ca. 140.000 Mitglieder in zehn Landesverbänden. Der Vorarlberger Landestrachtenverband zählt derzeit etwa 4.600 Mitglieder in 60 Vereinen, die mehrere hundert Veranstaltungen pro Jahr ausrichten.

Die einzelnen Trachtenvereine, der Trachtenverband und der Bundesverband wollen kein romantisches Vergangenheitsbild aufrechterhalten, sondern sind “Vereine mit Tradition und lebendiger Zukunft”, so Landtagspräsident Sonderegger.

Im Fokus stehe die Vermittlung eines umfassenden Bildes von Volkskultur in zeitgemäßer Form, gestützt auf einen offenen Kulturbegriff. Beispielhaft für das breite und äußerst professionelle Aktivitätenspektrum seien etwa wissenschaftliche Arbeiten und einschlägige Publikationen zum Thema an, aber auch Schulungen in Sachen Volkstanz, die Befassung mit Volksliedern und Volksmusik sowie die Zusammenarbeit mit Chören und Blasmusik. Sonderegger dankte den vielen freiwillig Engagierten, besonders auch Landestrachtenverband-Obfrau Ulrike Bitschnau, für ihren wertvollen Einsatz zur Kulturgutspflege.