Vorarlberg: "Tourismus-Testprogramm" wird ausgeweitet

Ab 1. September 2020 wird das Tourismus-Testprogramm auch auf Gastro-Betriebe, Campingplätze und Jugendherbergen ausgeweitet.

Bundesweit wurden im Rahmen der Initiative „Kostenfreies Testangebot – Sichere Gastfreundschaft“ bisher über 115.000 Corona-Tests in rund 2.800 gewerblichen Beherbergungsbetrieben durchgeführt. In Vorarlberg sind in der Zeit vom 1. Juli bis 26. August 2020 rund 9.800 COVID-19-Tests vom Roten Kreuz Vorarlberg durchgeführt worden. „1.543 Abstriche wurden allein in dieser Woche vorgenommen. Vorarlberg liegt damit im Bundesländervergleich an zweiter Stelle und damit im absoluten Spitzenfeld“, freut sich Tourismus-Landesrat Christian Gantner.