Vorarlberg: Tote Kuh ragt aus Tiertransporter

Ein Fahrzeug der Vorarlberger Wiederverwertungsgesellschaft (VWG) bot am Montag einen "unappetitlichen Anblick". Aus der Ladefläche ragte der Kopf einer verendeten Kuh.

Vonseiten der Vorarlberger Wiederverwertungsgesellschaft in Koblach nimmt man den Zwischenfall sehr ernst. Man bedauere den Anblick, erklärt Geschäftsführerin Karin Böckle. In den 30 Jahren, in denen sie für die Gesellschaft tätig ist, sei so etwas zuvor jedoch noch nie vorgekommen.