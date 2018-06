Vorarlberg: Tote Katze bei Wohnungsbrand in Dornbirn

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Dornbirn zu einem Einsatz in die Forachstraße in Dornbirn gerufen.

Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich in einem Mehrparteienhaus in der Dornbirner Forachstraße ein Feuer. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Wohnung komplett verraucht, die Bewohner waren nicht anzutreffen – zum Einsatz kam unter anderem ein Drucklüfter. Die Einsatzkräfte konnten kurze Zeit später “Brand aus” geben, allerdings wurde die Decke wegen möglichen Glutnestern aufgerissen. Die Katze der Bewohner wurde tot in der Wohnung entdeckt. Die Wohnung wurde stark beschädigt.