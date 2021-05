Vorarlberg: Tödlicher Unfall in Krumbach

Eine 15-Jährige verstarb nach einem Unfall am Sonntag in Krumbach.

Am Sonntag um 19.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Führerscheinneuling mit vier weiteren Insassen (15, 17, 18 Jahre alt) in Krumbach, auf der L6, von Langenegg kommend in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe StrKm 6,0 dürfte er in einer leichten Linkskurve vermutlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit und der nassen Fahrbahn die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren haben.