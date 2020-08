Vorarlberg: Tödlicher Badeunfall in Hard

Ein unbekannter Mann ist am Sonntag im Harder Binnenbecken ertrunken.

Am Sonntag um 20.36 Uhr nahmen Passanten wahr, wie ein bislang unbekannter Mann in Hard von der Slipanlage kommend in Richtung Mitte des Binnenbeckens schwamm. Die Passanten nahmen zudem wahr, dass der Mann alleine vor Ort war und auch alleine ins Wasser stieg. Ca. 20 m vom Ufer entfernt habe der Mann offensichtlich Probleme bekommen und sei untergegangen. Während sich ein 26-jähriger Augenzeuge ins Wasser begab, um nach dem untergegangenen Schwimmer zu suchen, setzten die andere Personen einen Notruf ab. Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei leiteten unverzüglich eine Suchaktion ein. Nachdem die erste Suche durch ABC-Schwimmer erfolglos verlaufen war, wurden mehrere Taucher eingesetzt.