Vorarlberg: Tod nach Streit mit Kindern - Obduktionsergebnis

Nachdem ein 69-Jähriger am Samstag nach einem Streit mit zwei Buben in Rankweil starb, steht nun die Todesursache fest.

Die am Montagnachmittag durchgeführte Obduktion des 69-jährigen Mannes ergab als Todesursache Herzversagen. Wie die Obduktion ebenfalls ergab, wies der Mann, der schon in der Vergangenheit an Herzproblemen litt, keine körperlichen Verletzungen auf.