Vorarlberg: Tierkontrolle eines Tiertransporters auf der A14

Beamten der Autobahnpolizeiinspektion hielten am Mittwochvormittag einen Tiertransporter an, der 699 Ferkel geladen hatte.

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Bludenz kontrollierten am 08.08.2018, um 11.15 Uhr auf der A 14 beim Verkehrskontrollplatz Nüziders einen in Richtung Tirol fahrenden Tiertransporter aus Deutschland. Der mit Schweinen (Ferkel) beladene LKW hatte die Tiere in Dänemark aufgeladen und war nach Italien unterwegs.