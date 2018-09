Vorarlberg: Tier ausgewichen und gegen Stein gekracht

Nenzing - Am Samstagnachmittag wurde ein 38-jähriger Beifahrer bei einem Verkehrsunfall in Nenzing verletzt.

Ein Pkw-Lenker war am Samstagnachmittag mit einem 38-jährigen Beifahrer auf der Mottnerstraße von Frastanz in Richtung Nenzing unterwegs. Laut Aussage des Lenkers querte auf Höhe des des Mottner Parcours ein Tier die Straße. Der Lenker versuchte ausweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Stein am Straßenrand.