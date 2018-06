Vorarlberg: Thomas Bachhofner wird neuer CEO der Rhomberg Sersa Rail

Bregenz - Der österreichisch-schweizerische Bahntechnikhersteller Rhomberg Sersa Rail (RSRG) bekommt einen neuen operativen Geschäftsführer.

Der Maschinenbauingenieur Bachhofner war zuvor rund 20 Jahre bei der Andritz AG tätig, in den vergangenen Jahren als Senior Vice President in führenden Managementfunktionen, teilte die RSRG am Mittwoch mit. Zuletzt verantwortete er das Geschäftsfeld “Andritz Separation” mit 450 Mio. Euro Umsatz und 1.800 Mitarbeitern. In dieser Funktion war er für maßgeschneiderte Maschinenbaulösungen für die Filtertechnik im Bergbau, in der Umwelttechnik, der chemischen Industrie und der Lebensmittelbranche zuständig.