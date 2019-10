Vorarlberg: Stefan Rauth ist neuer Personalleiter bei Zumtobel

Stefan Rauth hat mit 1. Oktober 2019 in seiner Rolle als Senior Vice President Global Human Resources die konzernweite Leitung des Personalbereiches der Zumtobel Group übernommen. In dieser Funktion berichtet er direkt an CEO Alfred Felder.

Stefan Rauth hat einen Abschluss als Diplomverwaltungswissenschaftler von der Universität Konstanz, Deutschland. Im Laufe seiner Karriere hatte Stefan Rauth verschiedene führende Personalpositionen in Bereichen mit großer Mitarbeiteranzahl inne. Zuletzt war er sechs Jahre lang bei der GEA Group AG als Head of HR Global beschäftigt. Davor war Stefan Rauth über 12 Jahre in der BMW Gruppe tätig, wo er HR-seitig unter anderem am Aufbau eines neuen Werkes in Shenyang, China, beteiligt war.

Alfred Felder, CEO Zumtobel Group: „Wir begrüßen Stefan Rauth in seiner neuen Rolle in der Zumtobel Group und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass wir für diese wichtige Position mit Stefan Rauth einen fachlich hervorragend qualifizierten Personalleiter mit herausragenden strategischen und kommunikativen Fähigkeiten gewinnen konnten.“

Stefan Rauth, SVP Global Human Resources Zumtobel Group, selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: „Wir haben tolle Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren und wir haben mit Licht ein super spannendes Produkt, von dem auch ich ganz begeistert bin. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit ihrem Wissen unser größtes Potential. Ich freue mich darauf, die Zumtobel Group gemeinsam mit meinem HR-Team aus dem Personalbereich heraus weiterzuentwickeln.“