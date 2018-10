Vorarlberg: Staudinger hält Debatte über Statutenreform für "in Ordnung"

Für den Vorarlberger SPÖ-Landesvorsitzenden Martin Staudinger ist es "klar", dass die Statutenreform der SPÖ noch einmal besprochen wird.

In den vergangenen Tagen habe sich personell viel in der Partei geändert. Es bestehe zudem keine Eile, sagte er gegenüber der APA. “Bis zur nächsten Nationalratswahl 2022 haben wir die Organisationsreform auch drin”, so Staudinger.