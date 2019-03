Vorarlberg: Starke Zunahme bei Lkw-Verkehr auf A14 und S16

Für ein Erreichen der Klimaziele sei eine Verringerung des Lkw-Verkehrs notwendig - auf A14 und S16 gehen die Zahlen aber nach oben.

Der VCÖ zeigte in einer Analyse auf, was Autofahrer schon seit Jahren vermuten: Der Lkw-Verkehr auf der A14 und S16 hat in den vergangenen fünf Jahren stark zugenommen. Die meisten Lkw sind in Vorarlberg auf der A14 zwischen Wolfurt und Lauterach unterwegs. Der VCÖ fordert nun verstärkte Lkw-Kontrollen, eine EU-weite Mindestmaut und den verstärkten Ausbau der Schiene.