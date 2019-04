Vorarlberg: Sprinkleranlage in Götzis beschädigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Lenker beschädigte die Sprinkleranlage einer Tiefgarage in Götzis - die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Lenker eines weißen Pkw-Kombi welcher auf einem Anhänger eine Couch transportierte, stieß am Samstag um 14.13 Uhr bei der Abfahrt zur Tiefgarage Am Garnmarkt 20 gegen die an der Decke montierte Sprinkleranlage. Dabei wurde die Anlage beschädigt und Löschflüssigkeit trat aus. Die Feuerwehr Götzis war mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Weiteres war eine Reinigungsfirma über Stunden mit der Reinigung des betroffenen Teils der Tiefgarage beschäftigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Götzis bittet um Hinweise.