Vorarlberg: SPÖ kritisiert doppeltes Spiel von Hämmerle

Die SPÖ in Vorarlberg wirft Arbeiterkammerpräsident Hubert Hämmerle in Sachen Gebietskrankenkasse doppeltes Spiel vor.

Die SPÖ unterstützt laut Aussendung die Arbeiterkammer Vorarlberg in ihrem Einsatz für den Erhalt der Vorarlberger Gebietskrankenkasse. Die Rolle von deren Präsident Hubert Hämmerle sei allerdings zu hinterfragen, meint SPÖ-Nationalratsabgeordneter Reinhold Einwallner: “Es ist schön und gut, dass Herr Hämmerle öffentlichkeitswirksam die Zerstörung der Gebietskrankenkasse durch ÖVP und FPÖ kritisiert. Besser als ein paar Presseaussendungen zu schreiben wäre es allerdings, wenn er endlich seine eigenen Parteifreunde in Wien und Vorarlberg überzeugt. So wirkt das alles ein bisschen wie ein verfrühter und inszenierte Auftakt zu seinem Arbeiterkammer-Wahlkampf.”