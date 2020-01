Vorarlberg: Spital trägt Schuld an schwerer Behinderung

Auch für Obersten Gerichtshof liegt ärztlicher Behandlungsfehler vor: Weil bei krankem Frühgeborenen kein Blutaustausch vorge-nommen wurde, ist Kind schwer behindert.

In der 31. Schwangerschaftswoche kam der Frühgeborene nach den gerichtlichen Feststellungen 2010 in einem Landeskrankenhaus mit einem Gewicht von zwei Kilogramm zur Welt. Der Säugling erlitt als seltene Komplikation mit einer schweren Gelbsucht einen Kernikterus, also eine Bilirubinenzephalopathie. Darunter versteht man eine schwere Schädigung des zentralen Nervensystems bei Neugeborenen. Das Kind ist seitdem schwer behindert und wird nach Einschätzung von medizinischen Fachleuten sein Leben lang schwer behindert bleiben.