Vorarlberg: Special-Olympics-Fackellauf von Bregenz nach Bludenz

Bregenz – Der Special Olympics Fackellauf "Flamme der Hoffnung" für die Sommerspiele 2018 in Vöcklabruck machte am Montag auch vor dem Landhaus in Bregenz Station.

“Die brennende Fackel steht für Integration, Solidarität und Toleranz”, sagte Landesstatthalter Rüdisser der gemeinsam mit Integrationslandesrat Bernhard und anderen Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft den Ehrenschutz für die Veranstaltung übernommen hat.

Ein Lauf durchs Ländle Der Fackellauf-Start erfolgt beim Landespolizeikommando in Bregenz. Danach geht es weiter Richtung Landhaus mit einem kurzen Empfang durch Landesstatthalter Rüdisser und Landesrat Christian Bernhard. Überall, wo gelaufen wird, werden sich auch Schüler anschließen, um Vorarlbergs Teilnehmer an den Special Olympics World Summer Games bei ihrem Fackellauf von Bregenz nach Bludenz zu unterstützen. Für Firmen und andere Gönner besteht die Möglichkeit, Laufkilometer zu erwerben und damit das Vorarlberger Special Olympics Vöcklabruck Team 2018 zu unterstützen. Nach Stopps in Dornbirn, Hohenems, Götzis, Gisingen, Feldkirch sowie in Nenzing wird der Fackellauf gegen 16.00 Uhr in Bludenz erwartet.