Vorarlberg: Spatenstich für Bingser "Zwergenvilla"

Mit dem Bau der "Bingser Zwergenvilla" wird das Kinderbetreuungsangebot in Bludenz bereichert. Beim Spatenstich am Montag gratulierte Landesrat Christian Gantner als Vertreter der Landesregierung zu diesem Projekt.

In Bings gibt es derzeit eine Spielgruppe, eine Kindergarten-Regelgruppe und die Volksschule. Die "Bingser Zwergenvilla" wird in Kooperation mit den Gemeinden Lorüns und Stallehr errichtet. In dem Neubau sollen ab Jänner 2021 eine ganztägige Kindergarten- sowie eine ebenfalls ganztägige Kleinkindergruppe untergebracht werden, welche die Spielgruppe ersetzt. Weiters sollen die Schüler der Volksschule Bings im Neubau die Möglichkeit einer Mittagsbetreuung samt warmem Mittagessen bekommen.