Vorarlberg: Sonne sorgt für perfekte Skitage

Eine sehr kalte Nacht und ein frostiger Morgen haben am Donnerstag für perfekte Bedingungen in den Skigebieten gesorgt.

Ähnlich frostig wird es am Freitag. Bei Höchsttemperaturen von bis zu 5 Grad bleibt es aber den ganzen Tag sonnig, nur am Bodensee und im Raum Bregenz könnte es zu Hochnebel kommen. In den Bergen wird es dabei deutlich milder als im Tal.