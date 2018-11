Vorarlberg: Sonderegger erhält wichtigen Posten in Europa

Landtagspräsident Harald Sonderegger wurde im Rahmen des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates zum Vizepräsidenten der Kammer der Regionen gewählt.

Im Rahmen der 35. Tagung des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates (KGRE) haben die Mitglieder am Dienstag, 6. November, Landtagspräsident Harald Sonderegger zum Vizepräsidenten in der Kammer der Regionen gewählt. Er dankte für das Vertrauensvotum und bekräftigte, Österreich und Vorarlberg in seiner neuen Funktion im Präsidium eine starke Stimme zu geben.

Stimme für die regionale Ebene

Besonders wichtig waren und sind Sonderegger die Miteinbeziehung der lokalen und regionalen Ebene in alle europäischen Politikbereiche und damit auch in die Arbeiten des Europarates. “Kohäsion in Europa kann nur verwirklicht werden, wenn alle Ebenen – also die lokale, die regionale und die föderale – angemessen eingebunden und wertgeschätzt werden”, betonte Sonderegger. Die Funktion des Vizepräsidenten in der Kammer der Regionen des Kongresses biete hervorragende Möglichkeiten, dieses Engagement zu vertiefen.