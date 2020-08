Vorarlberg: Sommer bisher mit moderaten Ozon-Werten

Seit Sommerbeginn und auch während der jüngsten Schönwetterperiode hat sich die Ozonbelastung in Vorarlberg in Grenzen gehalten. Die Informationsschwelle wurde bisher nicht erreicht, berichtet Umweltlandesrat Johannes Rauch.

Mit Einsetzen der Schönwetterperiode verzeichnete das Umweltinstitut an den Luftgüte-Messstationen steigende Ozon-Konzentrationen, die allerdings im vergleichsweise moderaten Bereich blieben. Die bisher festgestellten Maximalwerte für das Stundenmittel, die an heißen Sommertagen üblicherweise in den Nachmittagsstunden auftreten, erreichten in den Tallagen rund 140 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³). Die Informationsschwelle, bei der gesundheitsbezogene Informationen und Verhaltensempfehlungen zum Schutz empfindlicher Bevölkerungsgruppen verlautbart werden müssen, liegt gemäß Ozongesetz bei 180 µg/m³, die Alarmschwelle bei 240 µg/m³ (siehe Grafik).